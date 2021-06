Calcio, Serie D girone A: c'è la conferma per mister Marcò Sgro

Il Legnano riparte da Marco Sgrò! Dopo il tassello del direttore sportivo è arrivata l’altra conferma fondamentale, quella del tecnico. Per lui parlano i risultati e l’atmosfera creata nello spogliatoio. A mettere la tessera centrale nel mosaico lilla è stato lo stesso Vito Cera, praticamente due giorni dopo la sua stessa riconferma.

“Abbiamo chiuso la trattativa in un baleno e ne sono davvero soddisfatto – commenta il ds – Il mister ha fatto disputare alla squadra un girone di ritorno da prima in classifica, ha creato empatia con i giocatori, che non è cosa da tutti, ha risollevato gli animi, il gioco e la classifica. E lo ha fatto senza inventare astruserie tecniche, ma con umiltà, semplicità e grande professionalità. La sua enorme esperienza nel calcio ad altissimi livelli si è vista tutta. Non potevamo non ricominciare da lui”.

Con questa nuova certezza il Legnano parte con grande anticipo nella preparazione della nuova stagione, quella che dev’essere la rinascita per tutto il mondo nel calcio, e non solo. Ben confermato mister Sgrò!