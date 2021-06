Aveva promesso novità importanti la Vadese e puntualmente sono arrivate con il taglio del nastro della nuova sede sociale.

In centro a Vado Ligure, in Via Caduti della Libertà, sono stati battezzati gli spazi a tinte azzurrogranata, utili sia sotto il profilo organizzativo, ma anche a livello sociale, grazie alla possibilità di aggregazione.

Presenti alla cerimonia le autorità cittadine e quelle sportive, con i vertici del Comitato Regionale Ligure e della Delegazione di Savona.