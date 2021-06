Pronostici Roland Garros oggi

Il 30 maggio 2021 è iniziata la 120° edizione del Roland Garros, l’Open di Francia e 2° prova dell’anno del Grande Slam iniziato con gli Australian Open che proseguirà con il Torneo di Wimbledon e gli US Open, considerati i più importanti per la partecipazione di diritto di tutti i giocatori meglio classificati, per il valore dei premi in palio e per i punti che si assegnano per la classifica generale. Si gioca allo Stade Roland Garros di Parigi e la competizione si concluderà il 13 giugno 2021. Il torneo comprende il singolare ed il doppio, maschile e femminile per una forte presenza di campioni internazionali.

A causa della pandemia Covid-19 si è ritardato l’inizio del torneo per l’impossibilità di far accedere il pubblico, che invece al momento prevede la possibilità di far entrare circa mille spettatori e se la situazione non dovesse peggiorare il numero potrebbe aumentare dal 9 giugno, pubblico che potrà accedere unicamente presentando il pass del vaccino.

Per il terzo turno del singolare femminile oggi spiccano gli incontri delle americane Serena Williams e Danielle Collins, per un derby a stelle e strisce, la spagnola Paula Badosa Gibert contro la belga Ana Bogdan e la bielorussa Viktoryja Azaranka contro l’americana Madison Keys.

Degli italiani oggi scende in campo Fabio Fognini che sfida l’argentino Federico Delbonis. Sono passati al terzo turno anche altri 4 italiani, Marco Cecchinato, Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini ed il giovanissimo Jannik Sinner, mentre Andrea Seppi è stato eliminato dal coreano Soonwoo Kwon.

Un occhio di riguardo agli incontri fra il tedesco Alexander Zverev contro il serbo Laslo Djere, l’americano Reilly Opelka contro la testa di serie n°2, il russo Daniil Medvedev, il greco Stefano Tsitsipas n° 5 nel ranking mondiale contro l’americano John Isner.

Incedono senza troppi intoppi i campioni più iridati dell’ultimo decennio tennistico, Roger Federer, Novak Djokovic ed il “re” della terra rossa Rafael Nadal, vincitore di ben 13 volte del torneo parigino.

Nei pronostici tennis i bookmaker hanno già individuato i possibili vincitori dei singoli maschili e femminili. Nel primo caso ovviamente il più accreditato è proprio il campione maiorchino Nadal, quotato a 1.85, segue Djokovic a 4.50. Tsitsipas e Dominic Thiem sono appaiati al terzo posto mentre Roger Federer è a 25.00. Il primo italiano quotato è Jannik Sinner a 35.00, che però nel suo cammino potrebbe presto incontrare Rafael Nadal.

Per le donne la più quotata a 4.0 è la giovane polacca Iga Swiatek cui segue a 6.50 la rumena Simona Halep, n° 3 nel ranking mondiale. Seguono la venezuelana Gabine Muguruza a 7.50 e, a 10.00 punti, la bielorussa Sabalenka e la giapponese Naomi Osaka.