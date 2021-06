Tennis. Coppa delle Province: Savona vince 6-3 il derby con l'Imperia

30 maggio al circolo Asd Tennis e Sport Educativo Alberto Zizzini di Loano si è svolto il turno preliminare della Coppa delle Province di Savona-Imperia.



La squadra di Savona capitanata dal fiduciario e tecnico nazionale Alberto Zizzini e dal maestro nazionale Davide Ansaldi si è imposta con il punteggio di 6 a 3 sulla provincia di Imperia.



Ora l’appuntamento è fissato per il weekend del 19 e 20 giugno a Valletta Cambiaso (Genova) per incontrare le province di Genova e La Spezia. Sarà necessario un successo su 2 partite per staccare il pass per la fase di macroarea con le altre provincie qualificate di Piemonte-Valle d’Aosta e Lombardia.



Grande soddisfazione per il team savonese che spera nella qualificazione per il terzo anno di fila con le grandi province piemontesi e lombarde.