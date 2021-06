Calcio. Serie D: altra domenica senza punti per il Vado, ma Francomacaro resta fiducioso: "Ci abbiamo provato fino alla fine, ora gli ultimi quindici giorni di fuoco"

Borgosesia vittorioso, Vado e Fossano ko. Il primo dei quattro round salvezza non sorride ai rossoblu di Tarabotto e Francomacaro, sconfitti 2-0 a Casale dai gol di Colombi e Poesio.

Un risultato che condanna momentaneamente i liguri all'ultimo posto in classifica, in attesa delle ultime tre gare in programma tra il 12 e il 20 giugno: "A livello di atteggiamento abbiamo dato continuità alla prestazione di Chieri - sottolinea mister Cristiano Francomacaro - ma anche questa volta gli episodi hanno girato a sfavore. L'infortunio dopo pochi secondi di gara, da cui è scaturito il clamoroso gol di Colombi, pesa parecchio, anche perchè, specie nel primo tempo, abbiamo giocato con coraggio, creando alcune situazioni interessanti per trovare il pareggio".

"Ripresa meno positiva? È venuta a mancare un po' di lucidità con il passare dei minuti: c'era tanta voglia di rimettere in piedi il risultato, ma alla fine ci siamo sfilacciati troppo non riuscendo più a renderci pericolosi".

Pesa un rigore non concesso a metà primo tempo per un evidente fallo di mano di un difensore nerostellato, mentre la nota positiva di giornata è il debutto a centrocampo di Alessandro Casazza: "In un momento così delicato abbiamo comunque fatto esordire un altro ragazzo scuola Vado, che ha giocato una grande partita: un miracolo del portiere del Casale gli ha negato il gol, ma la prestazione resta assolutamente di livello".

Adesso le ultime tre partite per tentare la zampata decisiva in "Zona Cesarini": "Concentrazione massima per questi quindici giorni di fuoco - la chiosa finale del tecnico rossoblu - una piazza come Vado, e lo dico con tutto il cuore, ha una potenziale enorme per poter costruire qualcosa di davvero importante. Speriamo di trovare il colpo di reni in extremis per chiudere con un sorriso la stagione".