Calcio. Serie D, la rincorsa salvezza del Vado riparte da Casale: rossoblu di scena al "Natale Palli" senza margine di errore

Ancora trecentosessanta minuti a disposizione per salvare una stagione vissuta sempre con l'acqua alla gola.

Per il Vado di mister Tarabotto si avvicina il momento della verità: Serie D anche il prossimo anno o retrocessione in Eccellenza. Nonostante siano solo venticinque i punti fin qui raccolti dai rossoblu, le speranze di mantenere la categoria sono ancora vive, tra numero di retrocessioni dimezzato e playout cancellati a causa del Covid che ha dilatato i tempi della regular season.

Il Fossano viaggia a ritmi sostenuti, il Borgosesia non molla e il Saluzzo ha un margine importante sul penultimo posto. Fattori che costringeranno Luppi e compagni a non commettere ulteriori passi falsi, a partire dal match odierno sul campo del Casale, protagonista di un campionato abbastanza anonimo e che non ha più nulla da chiedere dopo la salvezza matematica conquistata già da diversi turni.

Senza gli squalificati Strumbo e Gulli, lo staff tecnico rossoblu sembra orientato a confermare il 3-5-2 schierato a Chieri, seppur con alcune novità a livello di interpreti: quasi certo lo slittamento di Taddei al centro della difesa, mentre sulle fasce dovrebbero agire Bacigalupo a destra e Alberto a sinistra. Occhio alla sorpresa Alessandro Casazza in mezzo al campo, mentre davanti si giocano due maglie Pedalino, Sbarbati e D'Antoni.

Fischio d'inizio alle ore 16.00, livescore su Svsport.it.