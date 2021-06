Volley. La Pallavolo Carcare ridimensiona e dice arrivederci alla B2: "Torneremo a confrontarci con il campionato nazionale"

Non è un addio, anzi sicuramente sarà un arrivederci con il campionato nazionale della B2 al quale la società ha iniziato a confrontarsi sin dal 2015.

Commenta laconico LORENZO Presidente della società – siamo stati costretti a questa unanime decisione con il consiglio direttivo per una duplice ragione: la prima (prioritaria) il depauperamento delle ragazze matricolate pallavolo Carcare, il gruppo storico pian pianino, crescendo, ha optato per altre scelte di vita; altre soluzioni che appartengono alla loro sfera privata, tutte scelte condivisibili dalla nostra società.

La seconda è collegata agli sponsor: la comprensibile negativa attualità economica, ha fatto si che avvenisse quel fisiologico calo che ha maggiormente motivata la scelta ponderata di “congelare” la partecipazione dell’Acqua Minerale Calizzano al campionato di B2 nazionale.

Siamo sicuri – continua la presidenza della società – che ritorneremo a confrontarci con la categoria superiore, nel frattempo punteremo a potenziare il settore giovanile, con una dignitosa serie D regionale nella quale le nostre ragazze potranno avere l’opportunità di smaliziarsi e di crescere, forti e sicure di quel collaudato gruppo allenatori di cui la Pallavolo Carcare è dotata.

Non posso nascondere – continua LORENZO – il rammarico di perdere un gruppo ben amalgamato di ragazze che hanno dato, nelle varie gare, il meglio di se e la riconoscenza di aver combattuto con dignità e serietà unica, tanto di aver raggiunto per la prima volta nella storia della pallavolo Carcare, l’obiettivo di contendersi i play Off per la B1. Tutto questo è stato possibile grazie a quell’unico gruppo ben costituito alla guida del tandem degli allenatori BATTISTELLI e del secondo BIANCHI.

E’ d’obbligo un ringraziamento particolare alle nostre ragazze che resteranno nella storia di Carcare come uniche ed inimitabili.