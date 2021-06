L'iniziativa Educamp torna a Quiliano, come presidio per gli atleti più piccoli anche nell'anno e mezzo di pandemia. La nuova edizione, in partnership con il Coni, coinvolgerà discimplie come volley, karate, equitazione, bike, ginnastica ritmica, calcio e quest'anno anche pattinaggio savate e hockey su prato!

Sono aperte le prenotazioni e info a numeri e mail indicati nella locandina (CLICCA QUI)