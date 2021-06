Calcio, Imperia. L'Imperia non sa più vincere, ma Lupo si aspetta lo shock dal derby: "Butteremo il sangue"

Dopo la sconfitta a Busto Garolfo, contro l’Arconatese, ha parlato Mister Alessandro Lupo. L’Imperia non riesce ad interrompere il filotto negativo – ora a sei sconfitte e un pari negli ultimi sette incontri – con una partita a tratti lenta e nella quale gli episodi non sono stati favorevoli. Il match di mercoledì potrà essere l’iniezione di adrenalina che occorre per uscire da questo periodo? “ Mi auguro e spero che sarà così. Nel derby le motivazioni nascono da sole e vogliamo fare qualcosa di importante per non vanificare quanto di buono costruito fino a un mese e mezzo fa. Siamo dentro a questo tunnel negativo e le sconfitte sono conseguenza del periodo, come oggi. Io penso che, per un tempo, abbiamo fatto bene concedendo pochissimo, poi siamo sempre stati puniti su nostre disattenzioni. Penso al rigore che abbiamo concesso così come al gol da calcio da fermo. Nella ripresa abbiamo avuto due occasioni grosse per pareggiare ma adesso ci dice male.”

A proposito della partita di oggi, l’Imperia ha cominciato con un 3-5-2 (già visto ad inizio stagione) per poi passare al 4-3-3 con l’ingresso di Donaggio dopo un’ora di gioco:” Ho pensato di schierarmi in questo modo per concedere poco e proteggere le ali che sono giovani e nelle ultime uscite avevano sofferto un po’ . Ma non so ancora se lo riproporrò: oggi, per esempio, abbiamo usato molti giovani. Chi ha giocato ha ben risposto. “