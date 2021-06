Calcio, Ventimiglia. Anche il Ventimiglia non cambia rotta, confermato Fabio Luccisano

Il comunicato del club granata:

Fabio Luccisano sarà l'allenatore del Ventimiglia calcio anche per il prossimo campionato di Promozione.

Non poteva essere diversamente dopo i buoni risultati ottenuti negli ultimi due campionati, pur condizionati entrambi dalla pandemia.

La riconferma è il giusto riconoscimento per il lavoro svolto dal mister, per le sua qualità tecniche ed umane e per l'ottimo rapporto che lo lega alla squadra e a tutto l'ambiente.