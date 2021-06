Atletica: i migliori talenti under 18 hanno raggiunto Boissano per i Multigames

Al via delle gare di Eptathlon e Decathlon Allievi si sono presentati i migliori U18 e i risultati sono arrivati e anche molto solidi con miglioramenti notevoli da parte di quasi tutti i partecipanti.

Nella gara maschile bellissimo duello tra il vincitore , il friulano Alberto NONINO (Atl.Malignani Udine), e il piemontese Stefano DEMO (Atl.Canavesana); gia capofila nazionali dell’anno si sono resi autori di miglioramenti notevolissimi. Alberto giunge a un passo dalla soglia elitaria dei 7000punti (6980 punti per lui) mentre Stefano si ferma a 6790 punti.

Tra le Allieve, anche qui le migliori in Italia tute al via, ad avere la meglio è la classe 2005 Annalisa PASTORE (Atl.Stronese) con 4918 punti davanti alla Toscana Matilde CARBONCINI (Toscana Empoli Nissan 4749 punti) e Claudia Berga (SAF Atletica Piemonte 4504 punti).

Nel decathlon assoluto vittoria per l’atleta di casa Francesco REBAGLIATI con 5850 punti mentre tra le donne, che al via vedevano partenti le “azzurre” Eleonora FERRERO e Federica PALUMBO che hanno onorato la prima giornata, ad avere la meglio è la pugliese Antonella NAPOLETANO (Atl.Locorotondo) con 4710 punti.

L’auspicio di tutto il settore, alla luce dei molti attestati di gratitudine ricevuti al termine delle competizioni da tecnici e società e , a distanza, dai referenti nazionali, è quello di creare un “circuit” di multiple e, perché no, dare disponibilità per ospitare incontri tra rappresentative nazionali in futuro.

A latere inserite alcune gare EXTRA che hanno visto su tutti la belissima prestazione di Riccardo BERRINO (Cus GENOVA) nei 110hs Juniores che con 14”13 ha siglato l’eurominimo U20 ch potrebbe garantirgli il pass per TALLIN. La dimostrazione dell efficienza della pista di Boissano è dimostrata dai molti PB ottenuti dagli atleti nelle gare EXTRA di 100 e 200m.