Basket: taglio del nastro ad Alassio per la Libertas Liguria Challenge Minibasket 2021

Si è svolta ad Alassio, sul nuovo campo all'aperto a fianco il Palazzetto dello Sport, la prima delle tre giornate previste dal Libertas Liguria Challenge Minibasket 2021.

Hanno partecipato 41 bambini, femmine e maschi, dai 9 agli 11anni, dei Centri Minibasket di ASD Pallacanestro Alassio, ASD Polisportiva Finale Basket Club e ASD Gabbiano Andora. La seconda giornata di svolgerà sabato 12 giugno a Finale L. in cui , sul campo all'aperto di V. Dante, oltre ai ragazzini di Alassio, Andora e Finale, si cimenteranno anche i giovani atleti di ASD Pallacanestro Albenga e ASD Come una volta di Albisola Marina.

La terza giornata in programma si svolgerà martedì 15 giugno ad Albisola Marina. Libertas Liguria Challenge Minibasket rientra nel più ampio progetto di promozione della pallacanestro in Liguria voluto da Libertas e che proseguirà nel corso del 2021 e del prossimo anno sportivo 2021/22, con altre iniziative, sia agonistiche sia di formazione Sportiva ed Educativa, come spiega Roberto Pizzorno, Presidente del Comitato Regione Liguria di Libertas, si svolgeranno sul territorio per promuovere l’attivita sportiva e di base, senza trascurare la formazione che è al centro dei progetti della Libertas.