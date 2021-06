Pallacanestro Alassio, una bella settimana che è andata dai senior al ritorno in campo del minibasket

Ottima partita, nella seconda fase Under 16, in un girone che comprende le prime tre squadre in Liguria per quoziente. I ragazzi gialloblù approcciano bene l'incontro e continuano per tutti i 40 minuti.. Al ritorno non sarà sicuramente facile perché Cus Genova è una squadra ben più forte di quello che non dice il risultato finale odierno e My Basket, che affronteremo in back to back, è la favorita ma ciò che più interessa è che saranno partite molto utili per crescere!