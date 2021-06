Calcio, Imperia. Lupo non si nasconde. Il derby con la Sanremese di domani è la partita più importante dell'anno

Alla vigilia di Sanremese-Imperia ha parlato Mister Alessandro Lupo:" Sicuramente è stato un mese e mezzo negativo e me ne assumo le responsabilità perchè, a capo io, non sono riuscito a motivare i ragazzi. Per trequarti di stagione, avevano fatto un campionato eccellente poi nelle ultime partite abbiamo fatto troppi risultati negativi. Così la gara di domani può consacrarci, dato che la salvezza è arrivata da tempo, e può diventare il punto esclamativo. Sono sicuro che i ragazzi metteranno tutto quello che hanno dentro e spero sia tanto, avranno le motivazioni giuste e renderanno fiere tutte le persone che ci hanno sostenuto dall'inizio dell'anno. I nostri sostenitori possono essere amareggiati per gli ultimi risultati ma, per noi, domani dovrà essere la partita della vita perchè ci teniamo tantissimo a finire bene il campionato, non solo perchè si tratta di un derby. E' vero che poi mancheranno tre partite ma non nascondiamoci dietro a un dito: il derby di domani è la partita più importante dell'anno."