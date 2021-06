Calcio. La Priamar ritrova due colonne dietro la scrivania. Rientrano in dirigenza Alessio Mantelli e Momo Monofilo

La dirigenza rossoblu comunica con grande soddisfazione che anche per la prossima stagione, dopo una breve pausa di riflessione, potrà contare sul prezioso ed insostituibile contributo di Alessio Mantelli, nel suo ruolo di Direttore Sportivo, e di Momo Monofilo, in qualità di Team Manager.

“L'obiettivo”, dichiarano dalla sede della società, “è quello di proseguire nel percorso di consolidamento della nostra realtà sportiva cercando di raggiungere la categoria superiore con la prima squadra. Alessio e Momo costituiscono un riferimento importante e siamo orgogliosi di contare sulla loro passione, esperienza e qualità professionale oltre che sull'apporto di Giuseppe Graziano, confermatissimo nel suo ruolo di accompagnatore. Sempre con la finalità di potenziare ulteriormente la struttura a supporto della prima squadra, è stato inserito Roberto Ferrero. quale riferimento societario”.

“Sono convinto”, dichiara Alessio Bresci, mister della prima squadra, “che grazie alla collaborazione di tutti non mancheranno le soddisfazioni in questo contesto di “società-famiglia” dove la serenità e la correttezza nei rapporti costituiscono la base per poter lavorare efficacemente e superare ogni eventuale problema”.

La dirigenza dello storico club savonese con il bentornato ad Alessio e Momo nella famiglia rossoblu, formula a tutti i migliori auguri di buon lavoro per la prossima stagione auspicando che, con il superamento della crisi pandemica, si possa tornare a vivere con passione ed entusiasmo il calcio dilettantistico