Calcio, Serie D. La Sanremese per i playoff, l'Imperia per l'orgoglio: alle 16:00 il Comunale vivrà un derby magico

Un derby è sempre un derby, ancor di più a poche giornate dalla fine del campionato, quando può lasciare per tutta l'estate un'aura positiva o negativa, a seconda dell'esito finale.

Da una parte ci sarà la volontà della Sanremese di poter perseguire il proprio obiettivo playoff, dall'altra l'Imperia, come sottolineato dal tecnico Alessandro Lupo, vogliosa sia di fare uno sgarbo importante ai cugini che di interrompere una serie negativa troppo lunga dal raggiungimento della quota salvezza.

I biglietti (costo 10 €) saranno disponibili esclusivamente in

prevendita fino ad esaurimento della capienza ridotta con posto unico

assegnato.



I tagliandi potranno essere acquistati presso la segreteria dello stadio Comunale fino alle ore 14.

14. Prima dell’incontro i botteghini resteranno chiusi. I possessori

dell’abbonamento dovranno recarsi in segreteria entro domani alle 14 per ritirare il biglietto e compilare l’autocertificazione.

Livescore su Svsport.it dalle 16:00.