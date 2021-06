Judo: sarà l'andorese Isabella Rimondo l'unica portacolore ligure ai Campionati Italiani Juniores

Nel frattempo inizia a fare anche lotta libera ed anche in questo sport si è laureata vice campione italiano nel 2017 nei cadetti e successivamente terza negli iuniores. Nel judo ha ottenuto altri brillanti piazzamenti nei cadetti con terzo posto al trofeo Sankaku di Bergamo( uno dei più prestigiosi d’Italia) e ha ottenuto un settimo posto in Coppa Italia, ha partecipato anche per due anni alla coppa Europa con un meraviglioso settimo posto nel 2019 a Follonica. Si cimenta anche nel Ju-Juitzu dove ottiene una brillantissimo primo posto all’open d’Italia a Genova. Nel 2020 nel trofeo internazionale città di Como conquista il secondo posto ed un altro settimo posto in coppa Europa .