Calcio, Baia Alassio. Si attendono novità sulla guida tecnica. Ghigliazza: "Io e la società abbiamo al momento le mani libere"

Bisognerà attendere ancora qualche giorno prima di capire come verrà declinata la partnership tra la Baia Alassio e la Odemat Sport Service, la società milanese rappresentata da Evaristo Beccalossi con cui si è aperto un confronto ormai da qualche settimana.

Passaggi dovuti, ma che arrivati a metà giugno, stanno rallentando il via alla programmazione tanto che, come conferma mister Fabio Ghigliazza, non è stata ancora ratificata alcuna decisione in merito alla guida tecnica.

"I contatti con la società sono costanti e continui, ma non posso dire oggi di essere il tecnico della Baia Alassio per il prossimo campionato. Come il club ha le mani libere vale la medesima cosa anche per il sottoscritto. Mi auguro solo ci sia una rapida evoluzione della situazione, per recuperare il tempo perso degli ultimi giorni".