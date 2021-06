Calcio, Pietra Ligure. UFFICIALE: Mario Pisano resta alla guida dei biancazzurri

Si erano rincorse le voci nel corso degli ultimi giorni su un possibile approdo di Mario Pisano alla guida dell'Albenga.

Così non sarà. Il tecnico rimarrà infatti al "De Vincenzi". L'annuncio è arrivato pochi istanti fa:

"L'A.S.D. Pietra Ligure 1956 é lieta di annunciare, con grande soddisfazione, la permanenza di Mister Mario Pisano alla guida della propria 1° Squadra per la 6° stagione consecutiva. Arrivato al De Vincenzi ormai 5 anni fa, è considerato da molti addetti ai lavori tra i migliori tecnici del panorama dilettantistico ligure, Mario è per noi molto più di un allenatore e siamo orgogliosi di averlo anche per questa stagione e per molte altre ancora al timone della nostra squadra".