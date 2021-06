Calcio, Plodio. Club in lutto per la morte di Luca Gavaciuto: "Perdiamo un nostro tifoso e un nostro amico"

La comunità di Plodio è in lutto per Luca Gavaciuto, mancato all'età di 46 anni. Carcarese di origine, ma residente da tempo nel piccolo comune valbormidese, faceva parte del gruppo comunale di Protezione civile.

La notizia della sua scomparsa si è diffusa in breve tempo. Amici e conoscenti hanno voluto lasciare su Facebook un sincero messaggio di cordoglio. Tra di loro anche il Plodio Calcio:

"Purtroppo oggi, ci ha lasciato un nostro compaesano, un nostro tifoso, un nostro amico. In assoluto una delle persone migliori e solari che si possano conoscere nell'arco di una vita intera. Ha combattuto con tenacia e coraggio contro un brutto male, una bestia feroce che si è rivelata, purtroppo, troppo forte anche per un guerriero come Luca. Per noi è stato un onore averti conosciuto e aver condiviso del tempo con te, ti ricorderemo per sempre con affetto. Fai buon viaggio Luca.