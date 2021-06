Giudice Sportivo, Eccellenza. Multata la Cairese, squalificato Tona. Sette giocatori entrano entrano in diffida

GARE DEL CAMPIONATO PLAY OFF ECCELLENZA

GARE DEL 6/ 6/2021





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA Euro 75,00

CAIRESE

Per il comportamento di alcuni propri sostenitori che, dal 1' minuto del 1T. fino al termine della gara, rivolgevano ripetute espressioni ingiuriose all'indirizzo di un calciatore avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR

TONA MARC (CAIRESE)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

BUTTU GABRIELE (FINALE)

FERRARA LEONARDO (FINALE)

ODASSO TOMMASO (FINALE)

SCARRONE TOMMASO (FINALE)

MORANDO SAMUEL (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

PIROZZI JORDI (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

PUDDU DANIELE (LIGORNA 1922)