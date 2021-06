Ginnastica. Polisportiva del Finale in festa per le Allieve, arriva il titolo regionale

Sabato 5 giugno al PalaMarco di Albenga si è svolta la Seconda Prova Insieme LA, LB e GOLD di Ginnastica Ritmica.

Ottima, come sempre, la prestazione per A.S.D. ArteGinnastica, società finalese, settore della Polisportiva del Finale che, tra oltre 40 squadre partecipanti, in questa seconda prova di campionato ottiene il titolo di Campionesse regionali LA Allieve, grazie alla prova sostenuta da:



Viola Ginevra, Berta Lavinia, Cioè Arianna, Gabossi Asja e Giordanengo Gaia.

E poi arriva anche l'Argento grazie alla prestazione di Orso Greta, Mina Sofia e Gilardino Francesca.

10° posto, invece, per Gabossi Anahi, Calliku Greta e Garofalo Alessandra.



Infine, ottengono il 30° posto Pessina Athena, Bayoumi Sara e Berta Ginevra.



Arte Ginnastica si distingue anche nel livello più alto con l'ottima prestazione di Benne Debora, Caneto Anna, Fiorinelli Martina e Tipoli Martina che si aggiudicano la medaglia d’argento.



La prima squadra, invece, (Pesce Martina, Bono Arianna, Gilardino Francesca), a causa di un grave errore non è riuscita a riconfermarsi al primo posto.

L'A.S.D. Arte Ginnastica, grazie all'impegno, alla costanza e alla determinazione con cui ha continuato a lavorare durante tutto l'anno sportivo, anche quest'anno, a metà giugno partirà con circa 40 ginnaste per i nazionali di Rimini 2021.

Da quest'anno inoltre, la società finalese, ha aperto anche un corso di Ginnastica Artistica, che attualmente si svolge presso la struttura coperta della Bocciofila a Finalpia da cui speriamo possano emergere presto altrettante appassionate atlete.