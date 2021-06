Volteggio. Due medaglie al collo dalla Coppa delle Regioni per le Perle Nere di Giuele

Le volteggiatrici delle Perle Nere di GiuEle, settore di volteggio ed equitazione della Polisportiva del Finale A.S.D., hanno partecipato lo scorso weekend alla Coppa delle Regioni di Volteggio, portando a casa ottimi risultati e conquistando ben due medaglie per la Regione Liguria. Le gare si sono svolte dal 4 al 6 giugno 2021 a San Giovanni in Marignano (Rimini).

I risultati più importanti sono stati quelli ottenuti da Isabella Frione e Cecilia Chiarlone rispettivamente medaglia d’argento e medaglia di bronzo in categoria C individuale.

Ottimi anche i risultati di Vittoria De Sciora, quinta classificata in Individuale 1stella Junior, Francesca Costantino quarta classificata in individuale 1stellaChildren, Camilla Frione quinta classificata in individuale Under D e Lorena Manfrin quattordicesima classificata in individuale Over D.

In contemporanea a questo evento, si è svolto anche il concorso internazionale (CVI), in cui Francesca Costantino si è guadagnata il terzo gradino del podio in Individuale 1stella Children. Ruolo fondamentale ha avuto il fedele cavallo High Dancer che si è comportato egregiamente.