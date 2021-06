Basket: The Joker è il nuovo MVP

Nikola Jokic è un giocatore di basket professionista serbo di 26 anni che gioca nella posizione centrale per i Denver Nuggets nella NBA. Tutti parlano di lui quest’anno per il suo gioco incredibile e qualche giorno fa Nikola Jokic è diventato ufficialmente il miglior giocatore di basket del mondo, da quando è stato dichiarato MVP della stagione nel campionato NBA.

Jokic è stato scelto come il giocatore più utile dopo la storica stagione con i Denver Nuggets, diventando così il primo serbo a ricevere quel riconoscimento.

Come previsto, Jokic ha vinto la competizione e non importa quanto i media americani abbiano cercato di dare la preferenza ad altri candidati nelle ultime settimane. Infatti, molti non davano per scontato la sua vittoria e molti scommettevano contro la sua vittoria.

Jokic ha battuto molti record, ha sorpreso con la sua dedizione alla squadra e ha chiuso la competizione con ben 16 triple-doppie, che lo collocano al secondo posto dietro l'indiscusso Russell Westbrook. Jokic ha iniziato tutte le 72 partite di stagione regolare e ha segnato una media di 26,4 punti, 10,8 rimbalzi e 8,3 assist a gara. Il successo incredibile e lontano dalle previsioni fatte all’inizio della sua carriera perché Nikola Jokic è stato selezionato come 41° nella scelta del draft al secondo turno quando è entrato in NBA sette anni fa.

Ora, per schiacciante consenso, è il numero 1. È anche diventato il primo centro a vincere il titolo dopo Shaquille O'Neal nel 2000. I precedenti detentori del record per le scelte più basse al draft che sono diventati MVP erano Steve Nash e Giannis Antetokounmpo, entrambi scelti erano al 15° posto. Antetokounmpo ha vinto il premio MVP in ciascuna delle ultime due stagioni. La Grecia ora cede il diritto di vantarsi alla Serbia, quinta nazione al di fuori degli Stati Uniti a rivendicare un MVP, unendosi a Canada (Nash), Grecia (Antetokounmpo), Nigeria (Hakeem Olajuwon) e Germania (Dirk Nowitzki).

Allenatore di Denver Nuggets, Meloune, ha dichiarato che la caratteristica migliore di Nikola è che rappresenta appieno la cultura che loro hanno creato a Denver e che con la crescita di Nikola Jokić anche la squadra è migliorata. Denver Nuggets sono negli ultimi tre anni alla Western Conference ottenendo 147 vittorie, il massimo in Occidente. Ora, Jokic dovrà mantenere la sua eccellente forma se i Nuggets hanno qualche speranza di avanzare nei playoff e tutti aspettiamo a vedere come giocherà nelle prossime partite.

Il riconoscimento per il giocatore più utile non solo farà piacere ai tifosi di Denver e Serbia, ma anche al selezionatore Igor Kokoškov, che ora conta su Nikola per le Olimpiadi di Tokyo.

Inoltre, la Serbia ha due dei migliori giocatori di basket nelle due più forti competizioni perché Vasilije Micic è stato recentemente nominato MVP dell'Eurolega.