Al via gli Europei, debutta l'Italia: come si potrà vedere la partita al bar?

Prendono il via gli Europei di calcio questa sera con il debutto dell'Italia di Mancini e i bar e ristoranti devono affrontare il primo "banco di prova".

Di per sè una partita, ancora di più della Nazionale, crea coinvolgimento e un naturale assembramento ma al tempo del Covid nonostante ci sia un netto miglioramento del quadro epidemiologico gli accorgimenti non devono mancare.

La zona bianca, nel quale la Liguria è entrata ufficialmente da lunedì 7 giugno, prevede che nei ristoranti e bar sia possibile sedersi fino a 6 persone a tavola all'interno dei locali e non c'è nessuna limitazione all'esterno.

Rimane naturalmente il divieto di creare assembramento e di spostarsi senza mascherina. Si può non indossarla seduti al tavolo ma si è obbligati ad esempio quando si va alla cassa oppure quando si va alla toilette. Quando si sta al bancone «va indossata tranne nei momenti del bere e del mangiare».

Il personale di servizio a contatto con i clienti deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti, prima di ogni servizio al tavolo.

A qualche ora dal primo grande "evento di massa" ci siamo confrontati con il presidente provinciale della Federazione Italiana Pubblici Esercizi Confcommercio Pasquale Tripodoro:

"Ogni locale si organizza come meglio può per cercare di far rispettare le norme e noi dobbiamo essere i primi a dare l'esempio per non ritornare in un'eventuale zona gialla o arancione. Certamente questa sera sarà un bel banco di prova, la gente ha voglia di evadere e in questi primi giorni stiano notando che c'è una bella ripresa. In molti preferiscono stare all'esterno per una loro sicurezza in più e naturalmente per l'arrivo del primo caldo" specifica.

"Siamo ritornati a lavorare e non ci possiamo lamentare, aspettavamo che arrivasse la zona bianchi e speriamo che la situazione continui così e che la campagna vaccinale prosegua spedita - conclude Tripodoro - Molti giovani vogliono vaccinarsi ed essere liberi e aspettano con ansia che venga tolto l'obbligo della mascherina, ora però al momento non è possibile e li invitiamo a indossarla il più possibile cercando di rispettare le regole non solo nei locali ma anche all'esterno".