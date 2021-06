Calcio, Cisano. Il presidente Raimondo svela i piani. "Lo stadio sarà presto ristrutturato e il campo rimarrà in erba naturale"

Da un messaggio su facebook, a una vera e propria strutturazione societaria, il passo è stato davvero breve per l'Asd Cisano.

Il club dell'entroterra ingauno, ricco di storia e fascino, è pronto nuovamente a spiegare le ali e al vertice ci sarà il giovane Giovanni Raimondo.







Presidente, ormai è tutto pronto.

“Rifondare il Cisano era un'idea che avevo già da qualche anno, sia per l'aspetto puramente affettivo, ripensando a mio nonno, che per la funzione sociale che l'impianto avrebbe avuto per la nostra comunità e per i comuni limitrofi. A tal proposito stiamo studiano un piano apposito. La struttura di Conscente è tanto importante quanto bella e vogliamo farla tornare ai fasti di un tempo”.







Su che tipo di interventi puntate?

“Gli spogliatoi saranno fatti ex novo, inoltre la tettoia subirà degli interventi di manutenzione importanti. Il campo è relativamente in buone condizioni, basterà l'abituale manutenzione per farlo tornare al 100%”.







Rimarrà in erba naturale?

“Assolutamente sì, almeno fino a quando non sarà necessario un tipo di manto diverso”.







Il Settore Giovanile sarà un punto cardine.

“Esattamente. Cisano nella sua storia ha sempre vissuto l'approccio al calcio con estrema serenità, conservando i valori di una volta. Vogliamo che sia ancora così, a partire dalle leve più verdi come i piccoli amici”.







Oltre al suo nome, sono già note le altre cariche?

“Il vicepresidente sarà Cesare Cometto, mentre Carlo Dallapria sarà consigliere segretario”.







In merito ai quadri tecnici della Prima Squadra ci sono già notizie?

“Aspettiamo ancora qualche giorno, poi ufficializzeremo tutto”.