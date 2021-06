Calcio, Pietra Ligure. Pisano e i rumors sull'Albenga: "Non si vive di sola ambizione, ci sono anche altri valori"

Si sono rincorse da circa una settimana le voci su un possibile approdo di Mario Pisano sulla panchina dell'Albenga. Pur non nominando il club ingauno per savoir faire, l'allenatore del Pietra Ligure ha ringraziato la proprietà bianconera per l'interessamento, spiegando sul proprio profilo Facebook le motivazioni che lo hanno spinto a rimanere al "De Vincenzi".

"Sono felice e orgoglioso della mia permanenza in quella che per me rimane e sarà per sempre una famiglia.

In merito alle voci circolate su un mio possibile trasferimento in un'altra squadra della zona - scrive Pisano - ci tengo a precisare che era tutto vero e ne sono onorato, ma oggi ho comunicato al proprietario di questa squadra che avrei preferito rimanere dove sono e l'ho ringraziato per la stima e l'interesse reale manifestato nei miei confronti.

Questa non è mancanza di ambizione perché è proprio la tanta ambizione che mi contraddistingue che mi ha fatto vacillare fino all'ultimo, ma credo anche che nella vita ci siano altri valori che vanno oltre tutto questo ed è bastata una telefonata di 15 minuti col mio Presidente oggi pomeriggio per mettere tutto apposto.