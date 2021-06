Giudice Sportivo, Serie D: L'Imperia perde Lupo e De Bode, nel Vado entrano in diffida Luppi e Tissone

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO SERIE D

GARE DEL 9/ 6/2021

ALLENATORI



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LUPO ALESSANDRO (IMPERIA)

Allontanato per doppia ammonizione.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

DE BODE ALESSIO (IMPERIA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

LO BOSCO LORETO (SANREMESE CALCIO S.R.L.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XVI INFR)

VIRGA FEDERICO (IMPERIA)

GARE DEL 6/ 6/2021

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

RUVO ALBERTO (SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL

Per essere entrato sul terreno di gioco protestando nei confronti del Direttore di gara, allontanato.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

DAIDOLA FABRIZIO (ASSOCIAZIONE CALCIO BRA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CARLI GABRIELE (SALUZZO)

Per intervento falloso su un calciatore avversario lanciato a rete senza ostacolo

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

TUZZA STEFANO (ASSOCIAZIONE CALCIO BRA)

TANASA ANDREI (PONTDONNAZHONEARNADEVANCO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

BEDINO NICOLO (SALUZZO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MONTICONE MATTIA NANNI (FOLGORE CARATESE A.S.D.)

VARELA IGNACIO LUCAS (HSL DERTHONA)

STERRANTINO CARMINE (PONTDONNAZHONEARNADEVANCO)

FERRETTI ANDREA (SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

CONROTTO GIORGIO (CALCIO CHIERI 1955)

COZZARI MATTIA (FOLGORE CARATESE A.S.D.)

CELLA STEFANO (GOZZANO S.S.D.AR.L.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GUALTIERI NICCOLO (CARONNESE S.S.D.AR.L.)

GUIDA SIMONE (CASALE A.S.D.)

PARPINEL GIANLUCA (CITTA DI VARESE)

MALANDRINO FABIO (IMPERIA)

LUPPI MATTEO (VADO)





AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XIII INFR)