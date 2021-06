Calcio, Imperia. Mario Abbatuccolo conferma i contatti per l'ingresso in società: "Grazie, ma il mio obiettivo resta portare il Rapallo Rivarolese in Serie D"

Da diversi giorni su Imperia continua a rimbalzare con forza l'indiscrezione di un possibile ingresso di Mario Abbatuccolo all'interno della dirigenza nerazzurra, al fine di rinforzare in maniera importante i quadri societari.

Stamane il diretto interessato ha confermato i colloqui con il club ponentino, palesando però la propria intenzione di rimanere alla guida del Rapallo Rivarolese.

"Una chiacchierata c'è stata, questo posso confermarlo - esordisce Abbatuccolo - anche perchè l'Imperia è una società amica. Posso però dire con certezza che rimarrò al Rapallo Rivarolese. I motivi? Logistici, per via della distanza da Genova, ma anche morali: se andassi via avrei la sensazione di lasciare qualcosa di incompiuto, anche dopo la scomparsa del presidente Verrini. Il mio obiettivo resta portare il Rapallo Rivarolese in Serie D".