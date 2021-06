Non c'è ormai sabato senza anticipi in serie D.

Oggi però ci sarà solo una partita da monitorare e per altro non particolarmente importante per l'esito della graduatoria finale: il match tutto piemontese tra Chieri e Derthona.

L'occasione sarà però ghiotta per riscattare le rispettive sconfitte maturate domenica scorsa, contro il Bra e il Borgosesia.

Livescore su Svsport.it