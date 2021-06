Dopo mesi di cancelli chiusi e spostamenti vietati, domani il Ferruccio Chittolina ritroverà non solo i propri tifosi, ma anche i sostenitori ospiti.

Il Legnano sul proprio sito ufficiale ha infatti confermato il via libera alla trasferta degli appassionati lilla, pronti a scendere in Liguria anche per godersi qualche ora di relax.

Il fischio d'inizio è fissato alle ore 16:00.