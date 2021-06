Calciomercato, Letimbro. Il primo volto nuovo è Murialdo dalla Veloce. Confermati Pelosin, Giusto, Valdora e Rossetti.

Il calciomercato della Letimbro inizia come sempre dalle conferme:

la società gialloblù ripartirà quindi con la certezza di rivedere fra le sue fila il portiere Patrizio Pelosin, classe 93, oltre a Stefano Rossetti, difensore centrale 94, Loris Giusto, esterno del 99, e Luca Valdora centrocampista classe 97.

A breve arriveranno le conferme della maggior parte del gruppo storico che da 5 anni sta realizzando il sogno di proseguire l'avventura in una Prima Categoria che mai come quest'anno vedrà al via squadre di elevato blasone.

A breve verrà annunciato l'arrivo di un difensore e di un esterno d'attacco mentre manca solo l'ufficialità per il prestito di Geordie Murialdo dalla Veloce a consolidare un rapporto iniziato lo scorso anno.