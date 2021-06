Personal trainer: facciamo chiarezza su questa professione

Nata come figura professionale negli Usa e da lì diffusosi in tutto il mondo il personal trainer è una figura molto controversa: c'è infatti chi lo considera una "dama di compagnia" del proprio cliente e chi invece lo apprezza per il servizio che offre.

Il ruolo di allenatore personale esiste da sempre, da quando almeno sappiamo che l'uomo ha cominciato ad allenarsi per lo sport o per il combattimento in battaglia. È infatti davanti agli occhi di tutti l'immagine di un compagno di allenamento esperto che offre consigli al neofita della disciplina.

Dato per scontato che come in ogni ambito lavorativo c'è chi non incarna perfettamente il proprio ruolo in modo professionale, esistono poi tanti seri professionisti che con coscienza si prendono cura del benessere dei propri clienti. Ne abbiamo discusso con Daniele Anelli, personal trainer a Milano ( qui il suo sito ) che ci ha dato alcune informazioni su questi aspetti così dibattuti.

Prima di tutto abbiamo capito che il personal trainer non è nè un fisioterapista nè un dietologo o nutrizionista. Si occupa principalmente di scegliere e controllare l'esecuzione degli esercizi che il cliente deve eseguire per raggiungere gli obiettivi possibili che si è prefissato. Questi solitamente sono legati a 4 aspetti base: dimagrire, manternersi in forma per le attività quotidiane, avere una postura adeguata e migliorare le prestazioni in una attività sportiva specifica (calcio, tennis, discipline da combattimento, golf, ....).

Da qui è chiaro che non si occupa di fare massaggi, lavorare direttamente con chi ha bisogno di terapia specifica per patologie o stilare diete. La confusione infatti in questi ambiti permette giustamente di criticare e avanzare dubbi sulle competenze del personal trainer.

La collaborazione è alla base del lavoro di questo professionista e quindi lo scambio continuo e l'affiancamento con il mondo della fisioterapia o della nutrizione è essenziale ma senza mai sovrapporre i ruoli. Qui si gioca infatti la credibilità professionale.

Adesso che abbiamo capito chi non è il personal trainer passiamo ad affrontare invece chi è e di cosa si occupa nella pratica.

L'allenatore personale inizia il suo lavoro con una valutazione del movimento e della composizione corporea e insieme al cliente concorda un programma per arrivare a migliorare la sua condizione fisica. Quindi tutto parte da alcuni test, segue poi la stesura della programmazione, la messa in atto e i controlli periodici per capire dove apportare cambiamenti agli esercizi. E se ci fosse bisogno di una collaborazione con un medico, fisioterapista o nutrizionista? Ben venga perchè è fatto per elevare la qualità del lavoro e della salute del cliente.

Come avviene la seduta di personal training? A seconda del tipo di risultato da raggiungere si alternano principalmente esercizi di rinforzo muscolare, attività aerobica e movimenti per la postura e la coordinazione. Compito del professionista è trascorrere l'ora di allenamento con la massima atttenzione per mostrare l'esercizio, spiegarlo a parole e controllare che venga eseguito correttamente. Così facendo saprà bene come evolve la progressione e quando è arrivato il momento di "andare oltre" con il programma. Gli esercizi possono essere a corpo libero, con macchine o attrezzi semplici e trasportabili. Questo permette di allenarsi ovunque e in poco spazio.

Chi sono dunque i clienti di un personal trainer? Solitamente sono persone che vogliono risparmiare tempo e desiderano valorizzare al massimo la propria attività fisica così da raggiungere lo stato desiderato prima e meglio. Quindi sfatiamo un altro mito sempre presente: l'allenatore personale non è l'allenatore dei V.I.P. ma il professionista per chi ha particolarmente a cuore il proprio movimento. Quindi è un tipo di servizio potenzialmente aperto a tutti.

Perchè oggi scegliere un personal trainer per allenarsi? La situazione creata dal Covid ci ha fatto capire ancora di più quanto sia importante tenerci in movimento. Gli studi scientifici hanno mostrato che chi si allena regolarmente ha un sistema immunitario più forte e un equilibrio psicofisico più stabile.

Fondamentale è stato osservare che le persone attive fisicamente, risultate poi positive al Covid, hanno superato statisticamente prima e meglio il virus mentre per le persone inattive il rischio di complicanze aumentava notevolmente se contraevano la malattia.

Ecco quindi che il contesto in cui viviamo ci ricorda che il movimento è parte fondamentale della nostra vita e magari farlo con un personal trainer può essere una soluzione per addentrarci nel mondo dell'attività fisica con un serio professionista al nostro fianco.