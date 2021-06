L'obiettivo finale è stato centrato, ma dalla voce di Matteo Giribone e di Franz Laoretti si percepisce forte la consapevolezza e la volontà di affrontare a testa alta un avversario forte come il Ligorna.

Del resto il gruppo gialloblu ha le qualità per poter dire la sua, sia per le qualità tecniche che per la mentalità espressa in campo, anche di fronte a una squadra competitiva come quella di Luca Monteforte.