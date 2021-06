Calcio, Eccellenza. Ligorna - Cairese in orario serale? Chiesta la disponibilità del Chittolina di Vado Ligure

Ieri pomeriggio durante la partita di Vado - Legnano, risuonavano gli aggiornamenti dal "Borel" in merito all'evoluzione di Finale - Cairese, la semifinale di ritorno di Eccellenza.

Proprio sui gradoni dell'impianto rossoblu, è stata confermata la richiesta di disponibilità dell'impianto, da parte del Comitato Regionale Ligure, per ospitare la finale in gara unica tra il Ligorna e i gialloblu di Benzi.

Dalle prime indiscrezioni non è escluso che la gara possa giocarsi in serata, per favorire un maggior afflusso di pubblico e senza incrociarsi con Italia - Galles, ultiam gara del girone a Euro 2020.

Un quadro affascinante per l'atto conclusivo della competizione, ma come sempre bisognerà attendere l'accordo tra i due club per il possibile spostamento e infine l'ufficialità da parte del Comitato Regionale Ligure.