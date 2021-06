Calcio, Imperia. Con la capolista Gozzano brilla la linea verde. Primo gol in D per Minasso: "I compagni mi hanno aiutato a raggiungere questo obiettivo"

Riflettori sui giovani per l'Imperia dopo il pareggio con il Gozzano maturato ieri pomeriggio al "Ciccione". A realizzare la rete nerazzurra è stato Pietro Minasso, al primo gol in assoluto in Serie D.

Battesimo a suo modo anche per Fatnassi, per la prima volta in campo dal primo minuto:

”Sono felicissimo per il gol - ha spiegato Minasso - e devo ringraziare i compagni che mi hanno dato grossa mano per raggiungere questo obiettivo. La dedica è per la mia famiglia che mi sostiene sempre ma soprattutto per la squadra che non ha mai mollato. Oggi mi sono sentito molto bene anche se è difficile esprimersi al meglio dopo un campionato così. Oggi comunque abbiamo mandato buoni segnali: ci siamo per le ultime due partite!”



"E’ stato bello partire dall’inizio. Grazie alla fiducia dei compagni - ha sottolineato Fatnassi - che mi aiutano da inizio anno e ringrazio anche il Mister. Abbiamo disputato una buona partita, io ero molto tranquillo. Sono sempre stato all’Imperia e mi trovo molto bene. Voglio proseguire qua.”