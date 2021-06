Rugby: quasi 100 mete nelle gare del weekend, ecco tutti i risultati

Novantasei mete complessive, su otto partite giocate, sono proprio tante. E tanta era la voglia dei ragazzi partecipanti alla seconda fase dell’attività facoltativa, che le marcature non potevano mancare. Hanno esordito anche le ragazze, ed il record di mete in questo caso spetta alle terribili “Vespe” di Cogoleto che con 104 punti messi a segno a La Spezia hanno stabilito il record giornaliero. L’Amatori Genova che ha ottenuto il top nei risultati vincendo nelle tre categorie a cui ha partecipato, in totale ha messo a segno ben ventisei mete, un piccolo record del club azul/grana. L’attività prosegue, dunque, come programmato e mercoledi prossimo, in serata, al campo Pino Valle d’Imperia si svolgeranno due partite giovanili fra gli Under 14 e gli Under 16 del Savona, all’esordio in questa particolare attività di stampo estivo, e che in ogni modo promuove lo sport del rugby soprattutto fra i piu’ giovani.





ATTIVITA’ FACOLTATIVA

SENIORES FEMMINILE (allenamento congiunto)

CUS Genova – Biella 5/20

SENIORES FEMMINILE – COPPA ITALIA

RC Spezia – CFFS Vespe Cogoleto 29/104

UNDER 18 MASCHILE

Amatori Genova – Province dell’Ovest 26/14

UNDER 16 MASCHILE

Amatori Genova – Union Riviera 44/7

Genova – Province dell’Ovest 10/58





UNDER 14 GIORNATA 2

Province dell’Ovest/1 – Imperia 26/55

Province dell’Ovest/2 – Amatori Genova 19/96

R.C. Spezia – CFFS Vespe Cogoleto 28/66

ATTIVITA’ FACOLTATIVA/ANTICIPO TERZA GIORNATA

UNDER 16 MASCHILE (mercoledì 16/6)

Union Rugby Riviera – Savona (Campo PinoValle Imperia ore 19,30 arb. A. Ardoino)

UNDER 14 MASCHILE (mercoledì 16/6)

Imperia – Savona (Campo Pino Valle Imperia ore 18,00 arb. L. Ardoino)