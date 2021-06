Atletica: il Meeting Arcobaleno avrà domani la sua Anteprima all'Olmo Ferro

E finalmente si riparte!

Si riparte con il progetto “Meeting Arcobaleno”, evento internazionale giunto alla 32° edizione dopo l’annullamento 2020 causa situazione pandemica, e si riparte con l’atletica leggera agonistica presso il Centro Sportivo Giuseppe Olmo/Pino Ferro di Celle Ligure, opera di un consistente intervento di restyling portato a compimento nel 2017 grazie all’impegno congiunto delle Amministrazioni Comunali di Celle Ligure e Varazze.

Meeting Arcobaleno Atleticaeuropa che andrà in scena il prossimo 22 Luglio e che è preceduta da questa “prova generale” non a caso denominata “Anteprima Meeting Arcobaleno”. Un ritorno ma anche un test per verificare le situazioni di gara ed i vari meccanismi, per tornare a radunare i numerosi volontari, componente essenziale per la realizzazione dell’evento.

Appuntamento/ritrovo a partire dalle ore 16 e programma gare che inizierà alle 17 e terminerà intorno alle 21.

Moltissime le adesioni dal nord Italia, con numerosi Club tradizionali frequentatori della struttura prima del tribolato periodo Covid che tornano a trovarci ed a cui diamo il più caloroso “benvenuto”!