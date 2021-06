I migliori film e serie TV sul gambling di tutti i tempi

Le persone periodicamente sono alla ricerca di diversi modi per distrarsi dalla noia. Una delle famose forme di intrattenimento sono i film e le serie web. Grazie a tutte le piattaforme di streaming video presenti oggi anche in Italia come nel resto d’Europa, non mancano i contenuti cinematografici di qualità online. Uno dei temi più importanti che i registi hanno trattato accuratamente è il gioco d'azzardo. Questo genere comprende il rischio di denaro e potresti perderlo o vincerlo.

Come molti viaggi ai casinò ci hanno indicato ancora e ancora, a volte il rischio vale la ricompensa, e altre volte purtroppo no. Molti di noi non possono fare una vacanza a Reno, St. Tropez o Sin City per scommettere sulla nostra esperienza e sui nostri contenuti.

Tuttavia, i film sulle scommesse sono sempre accessibili per la visione tramite i media online, Netflix e Amazon Prime. Quindi, supponiamo che il tuo conto in banca sia piuttosto limitato. In tal caso, puoi comunque vivere la tua esperienza di casinò mentre guardi alcuni dei fantastici film e spettacoli di gioco d'azzardo su Amazon Prime e Netflix nel nostro elenco che sono disponibili a intermittenza per lo streaming.

Eight Men Out (Otto uomini fuori)

Questo film Amazon Prime basato sul casinò viene dal 1988, basato sul libro "Eight Men Out: The Black Sox& the 1919 World Series" di Eliot Asinof. Ci vuole uno sguardo duro e liscio al campo che ha sconvolto l'industria delle scommesse sportive. Otto dei rappresentanti dei Black Sox hanno aderito al lancio delle World Series in cambio di dollari. L'obiettivo centrale è il dramma in aula che si sviluppa gradualmente e uno sguardo dei BTS sull'impatto sulla vita dei giocatori di baseball. Descrive i legami familiari tesi, con un cast galattico che include Barbara Garrick e John Cusack, tra gli altri. Se sei dell'umore giusto per un film un po' vecchio che è ancora pertinente oggi, Eight Men Out è impeccabile.

Casinò

Tornando ai classici, questo scandaloso film sui casinò del 1995 si concentra sullo scommettitore handicap Sam "Ace" Rothstein. La mafia gli chiede di amministrare il Tangiers Casino presente a Las Vegas con le varianti più classiche dei giochi d’azzardo con i tipi e varianti del Blackjack, baccarat, slot machines. La tensione aumenta mentre discernerete visivamente com'è la vita da high-roller in uno dei migliori stabilimenti di scommesse al mondo. The Casino è un film epico e non vorrai perderlo anche se devi passare tre ore davanti allo schermo. Presenta politica, corruzione e inseguimenti dell'FBI. Una rappresentazione avventurosa da brivido predetta su una storia vera che ti terrà sull'orlo del tuo salotto fino all'ultimo.

James Bond: Casino Royale

Il franchise di James Bond è famoso per aver mescolato lo spionaggio con famosi temi ecumenici. Come sostiene il titolo del film, "Casino Royale" ha una trama che ruota attorno alle scommesse. Sono coinvolti anche elementi di mistero, posta in gioco alta e seduzione.





Se sei un fan sfegatato dei film sui casinò su Netflix, adorerai guardare la versione del 2006 con Daniel Crag. In questo, Bond utilizza ogni espediente della sua manica per segnare a Texas Hold 'em. Anche se, il film incontaminato del 1967 rimane fedele al libro di Ian Fleming, dove gioca a baccarat per battere invece il miscredente





Croupier

Questa è la storia di fantasia di un editorialista che combatte per sbarcare il lunario. Accetta un lavoro come commerciante in uno dei casinò locali a vantaggio di suo padre. In effetti, viene attratto dalla vita affascinante del mondo delle scommesse. Causa un dolore nella sua relazione, trascinandolo in tutti i vizi che un casinò ha da offrire. È una corsa mozzafiato che ti terrà sintonizzato per vedere come va a finire.

Life on the line

Questo documentario sulla vita da casinò illustra le scommesse sportive del Super Bowl. Mostra uno sguardo su uno degli eventi stravaganti dell'anno su cui scommettere quando sei a Las Vegas. Dai giocatori d'azzardo che piazzano scommesse senza scopo ai giocatori professionisti che usano i migliori trucchi, studia la distinzione tra vincitori e perdenti. Isaac Feder assume il ruolo di regista, intervistando gli scommettitori sportivi che incontra. È una delle serie che ritrae l'attività quotidiana di uno scommettitore medio e la gloria e lo stress delle scommesse. È uno spettacolo ideale a cui assistere se non hai mai scommesso sullo sport prima e vorresti percepire di più nello stile di vita.

Molly’s Game

Questo film è la storia della principessa del poker di Hollywood. È una storia di vita genuina di Molly Bloom basata sul suo libro, Molly's Game: The True Story of the 26-Year-Old Woman Behind the Most Exclusive, High-Stakes Underground Poker Game in the World. Molly Bloom è una donna di 26 anni che ha perso tutto ciò che aveva. Ha stabilito un gioco di poker illecito ad alta posta che aveva chi è chi nella sua lista di invito. Il suo gioco di poker illegittimo ha mosso miliardi di dollari. I giocatori erano celebrità, uomini d'affari influenti e politici. Alla fine, la sua caduta è stata sorprendente come la sua crescita.

Conclusione

Insomma come potete vedere oggi si ha l’imbarazzo della scelta, tra cinema, serie tv e documentari presenti sulle maggiori piattaforme di streaming come Netflix, Infinity, Prime Video o Disney Plus.