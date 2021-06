Calcio. E' il Genoa il vincitore della prima Coppa "Primavera Arancone"

La Acd Sammargheritese 1903 ringrazia le società Genoa Cfc 1893, Virtus Entella e Torino Fc 1906 per la partecipazione alla 1^ Coppa "Primavera arancione". Il torneo si è svolto in una bella e numerosa cornice di pubblico che con calore e partecipazione ha spinto i propri ragazzi a prestazioni di qualità ed intensità nonostante la giornata caldissima. Ha trionfato il Genoa Cfc 1893 che in una finale bella e tirata ha avuto la meglio, gol di ottima fattura di Mata, su un

Torino Fc 1906 mai domo che in superiorità ha attaccato fino all'ultimo secondo trovando però nel portiere rossoblù Politano, un baluardo insuperabile. Nella finale per il 3°/4° posto vittoria della Virtus Entella per 3-2, reti per i bianco celesti di Valera Dolce Petitti, sull'ottimo team della Sammargheritese di Mister Fabio Barabino, che con i gol di Traverso e Sacco ha sfiorato la clamorosa rimonta. Un grazie a tutti i volontari per il grandissimo lavoro e agli sponsor per aver creduto in questo evento. Arrivederci alla prossima edizione 2022.