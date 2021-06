Vela: si riattiva il calendario zonale. Semaforo verde anche per le competizioni non di preminente interesse nazionale

La Federazione Italiana Vela segnala la possibilità di riprendere l’attività di regata anche per quelle manifestazioni che non rispondono alla definizione di “Regate di preminente interesse nazionale”, riattivando il calendario zonale, incluse le Veleggiate per le regioni bianche e gialle.

I calendari zonali - che saranno completati entro il prossimo 15 Giugno 2021 - potranno integrare l'attuale calendario FIV – CONI che sarà pubblicato con una ulteriore “sezione regionale”. Lo svolgimento delle regate inserite nella sezione regionale del calendario FIV-CONI sarà consentito a far data dal 19 Giugno 2021 nelle sole zone bianche e gialle, secondo le norme vigenti.

Al momento, in attesa di nuovi provvedimenti governativi, il calendario FIV- CONI nella “sezione regionale” riporterà le regate e veleggiate programmate sino al 18 Luglio 2021.