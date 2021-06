Tennis. Esordio ok per Fognini al Queen's, già fuori Sinner. Mager parte al meglio in Repubblica Ceca

E' iniziata la stagione sull'erba per i tennisti ponentini.

Al Queen's, torneo che tradizionalmente anticipa Wimbledon, Fabio Fognini non ha avuto grosse difficoltà a battere Lu, tennista di Taipei, nell'arco di due set. Il risultato finale ha infatti recitato 6-4, 7-6 (3).

Se il tie break ha premiato il campione di Taggia, così non è stato invece per Jannik Sinner.

L'allievo di Riccardo Piatti ha ceduto in due set a Draper, in entrambi i casi proprio al tie break. 7-6 (6), 7-6 (2).

Passaggio del turno, invece per Gianluca Mager in Repubblica Ceca, al challenger di Prostejov. Il giocatore matuziano, testa di serie numero 3 del tabelloni, ha battuto 6-2 6-2 il padrone di casa Forejtel. Domani il match per l'accesso ai quarti contro l'argentino Baez.