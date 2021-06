Basket: settimana davvero positiva per la Pallacanestro Alassio dai senior fino al minibasket

SENIOR OPEN CSI: Vittoria "complicata" in trasferta a Genova contro Futura "B"...

Seconda partita, in trasferta a Genova, del campionato OPEN dove, ringraziando Autostrade per l'Italia, arriviamo a pochissimi minuti dal fischio di inizio. Partiamo con Yamaan impossibilitato a giocare e cerchiamo di mettere subito intensità alla gara ma il metro arbitrale ci penalizza un po' anche se il primo quarto lo chiudiamo avanti 11-18. Il match prosegue in equilibrio e si va all'intervallo lungo con Futura "B" che ci recupera due punti anche se restiamo in vantaggio 27-32. Nei restanti due quarti continuiamo a condurre fino al 60-69 finale e, per non farci mancare nulla, con un bello spavento dovuto all'infortunio alla testa di Lollo che fortunatamente si è risolto in modo positivo dopo gli accertamenti del caso in pronto soccorso... e i compagni a cenare dopo mezzanotte festeggiando la ritrovata zona bianca.

UNDER 18: Superata la prima classificata del girone B.. il My Basket Genova

Partita ottimamente incanalata sui giusti binari dai gialloblù nei primi due quarti e controllata dall'intervallo lungo in poi contro My Basket Genova che aveva vinto il proprio girone: "Una buona partita dal punto di vista mentale, dove ogni ragazzo sceso in campo ha dato un importante contributo alla squadra. Ancora troppi errori al tiro e, oggi, qualche palla persa di troppo.

Anche stasera si è vista una buona e attenta difesa che si conferma una delle migliori di questi gironi under 18." Commenta Laura Ciravegna

PALL. ALASSIO 51 - MY BASKET GENOVA 40 (13-1; 23-7; 40-24)

ALASSIO: Manfredi 4, Massa, Mola 12, Fousfos 2, Filippi, Venturini 2, Giribaldi, Arrighetti 9, Manzo, Marengo 9, Robaldo 3, Iaria 10. All. Ciravegna

MY BK GENOVA: Alloisio 3, Costa 6, Pierini 2, Devoto 4, Caorsi 2, Frisone L. 6, Poire 11, Notari 2, Khelifi 4, Ottonello, Sutera, Mata. All. Albano

UNDER 18: Vittoria a Spezia nella penultima sfida della stagione

Buoni i primi due quarti. Nella seconda parte della partita caliamo di attenzione e concediamo troppo agli avversari sia in conclusioni al ferro che sul perimetro.

Scuola Bk Diego Bologna 60 - Pall. Alassio 76 (5-17; 21-41; 47-61)

ALASSIO: Robaldo 5, Manfredi, Massa, Mola 14, Fousfos 11, Filippi, Venturini 5, Giribaldi 3, Arrighetti 26, Iaria 12. All. Ciravegna

UNDER 16: una gara sempre a inseguire e vittoria ai supplementari con Cus Genova

Non ripetiamo la gara di andata e siamo costretti a inseguire per tutto l'incontro... a pochi minuti dalla fine raggiungiamo i genovesi e ai supplementari finalmente riusciamo a superarli in una partita giocata non al massimo.

Ora, a secondo posto in regione acquisito, sfideremo la favorita.. My Basket.

Cus Genova 50 - Pall. ALASSIO 56 (10-8; 26-14; 41-31; 46-46)

ALASSIO: Parodi 4, Maffioli 5, Pezzolo 3, Hu, Marengo 9, Manzo 5, Porcella 6, Ghezzi 10, Singh, Robaldo 14. All. Ciravegna

UNDER 16 FEMMINILE: Sconfitta in trasferta a Spezia ma buona reazione dopo l'intervallo.

Prima gara del girone orologio per le ragazze del NEW BASKET PONENTE che affrontano il Basket Academy Spezia.

Inizio da dimenticare, troppa arrendevolezza, poca voglia di difendere e lottare per conquistare palloni facili.

Nel terzo quarto finalmente la squadra si sveglia e riesce a vincere anche il parziale. Quest’euforia, purtroppo, svanisce negli ultimi minuti della gara regalando alle padrone di casa facili appoggi al tabellone e la vittoria finale.

Basket Academy 66 - New basket ABC Ponente 49 (19-10; 32-16; 48-33)

ABC PONENTE: Siccardo B 17, Immordino 4, Vavassori, Pittella, Siccardo S 7, Michelini, Maritano 4, Panizza 5, Tomatis 12. All. Gasparotto-Accinelli

UNDER 13: Dopo due quarti complicati superiamo un coriaceo Finale Basket

Non era una partita facile e lo sapevamo... Dopo aver sofferto per due quarti l'organizzata difesa finalese aumentiamo l'intensità, giochiamo più sciolti e vinciamo meritatamente 54-30.

ALASSIO 54 - FINALE BK 30 (6-8; 20-22; 38-25)

ALASSIO: Fatucci 2, Cacciamani 4, Merello 2, Trushi 2, Donadio 16, Biraghi, Maffiola 14, Lanfredi, Moirano 4, Ghiglione, Vaccarezza 10, Zanelli. All. Devia





UNDER 13: Regaliamo il primo quarto.. rimontiamo con carattere ma gli ultimi 5 minuti sono fatali.

Avevamo di fronte la prima classificata del Girone B e, come tante squadre quest'anno, non li avevamo mai affrontati nelle annate precedenti.

Iniziamo deconcentrati già dal riscaldamento e contro una squadra molto più strutturata di noi a livello fisico non puoi permettertelo: il primo quarto si chiude 20-6. Loro più grossi e più intensi, partita finita? Niente affatto! Dimostriamo carattere nel secondo quarto, riapriamo il match recuperando 9 punti e andiamo all'intervallo lungo sul 37-32. Il terzo quarto è ancora a nostro favore e a 10 minuti dal termine siamo sotto di sole 4 lunghezze, 54-50. L'ultimo quarto inizia benissimo e riusciamo anche a pareggiare sul 56-56 ma vuoi lo sforzo per recuperare, vuoi l'assenza giustificata di qualche ragazzo, vuoi l'uscita per 5 falli di Andrea e Daniel fanno si che il punteggio si dilata a favore di Sestri Genova che vince meritatamente ma sudando più di quanto non dica il risultato finale.

SESTRI GE 77 - Pall. ALASSIO 60 (20-6; 37-33; 54-50)

ALASSIO: Fatucci, Cacciamani 1, Merello 4, Trushi 6, Donadio 12, Maffiola 17, Ghiglione, Lanfredi, Zanelli 16, Vaccarezza 4. All. Devia

CSI UNDER 12: Due belle partite con VADO

Domenica mattina dove FINALMENTE riprendono a giocare anche i 2009 supportati da alcuni 2010 e 2011.

Giochiamo ben due partite consecutive dove con Vado A vinciamo 38-30 e anche con Vado B riusciamo a spuntarla con il punteggio di 46-31.

“Più del risultato siamo contenti che tutti hanno giocato, di sono divertiti e hanno ripreso a riassaporare un po' di normalità che speriamo duri a lungo”

