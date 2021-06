Calcio, Serie D. Il Vado crolla anche a Lavagna 5-2. E' retrocessione matematica in Eccellenza

LAVAGNESE - VADO 5-2 (5' e 41' D'Antoni, 25' Cantatore, 29' Solinas, 53' Cito, 59' Basso, 69' Lauro)

93' Triplice fischio finale, la Lavagnese batte 5-2 il Vado

92' sul tiro di Boiga si allunga Boschini in maniera impeccabile

90' saranno tre i minuti di recupero. Inutili.

82' Saccà si fa trovare pronto in piena area, conclusione deviata in angolo. I rossoblu vanno dalla bandierina

81' esce D'Orsi per Profumo nella Lavagnese

80' il campo ormai ha poco da dire. La Lavagnese sta conducendo in porto una vittoria largamente meritata

75' solo un gol del Gozzano sul Fossano potrebbe riaccende, seppur in maniera minima, le possibilità di salvezza del Vado

72' Catapano lascia il posto a Lipani, Sbarbati esce per Piu

71' Orlando - Di Vittorio, ancora un cambio bianconero, fuori anche Addiego Mobilio per Picasso.

69' LAURO! QUINTO GOL LAVAGNESE! Ancora botta di Gianmarco Basso, Ghizzardi respinge, Lauro in posizione regolare infila in porta

68' break Vado con Sbarbati in ripartenza, l'attaccante tergiversa fino a perder palla

65' il Vado dopo un buon primo tempo è calato in maniera vistosa a livello fisico. Canovaccio già visto in altre occasioni...

64' cambia anche la Lavagnese: Lauro per Rovido

63' Ancora un cambio per il Vado, fuori Dagnino per Barbetta

62' Saccà prova a scuotere i rossoblu dai venti metri, tiro alto.

59' BASSO! COME ALL'ANDATA SUPER GOL DEL CENTROCAMPISTA ANDORESE. La retrocessione del Vado è ormai dietro l'angolo

59' Taddei chiama i propri compagni: "Dovete darci una mano

58' primo cambio per Francomacaro, Saccà rileva Gulli, il Vado passa al 4-3-3

57' Addiego Mobilio scoordinato sfiora il poker

54' giallo per Strumbo

53' LA LAVAGNESE RIMETTE LA FRECCIA DAVANTI. E' 3-2. SEGNA IL NEOENTRATO CITO SU ASSIST PERFETTO DI D'ORSI. Difesa rossoblu piantata

51' palla sanguinosa persa da Dagnino, Solinas grazia dal limite il Vado

50' proteste bianconere per un contatto tra Ghizzardi e Bacigalupo. Il direttore di gara fischia la punizione a favore del Vado

49' ancora un calcio d'angolo per i padroni di casa. Masitto dev'essersi fatto sentire negli spogliatoi

46' partenza sprint per la Lavagnese con l'angolo di Rovido, carica su Strumbo. Calcio di punizione per il Vado

46' inizia la ripresa! Subito un cambio per la Lavagnese, esce Cantatore, entra Cito.

Secondo tempo

Pareggio per il Borgosesia contro la Caronnese. In questo momento il Fossano è a quota 29, il Borgosesia a 28 e il Vado a 26. Rossoblu ancora in corsa.

46' Triplice fischio, squadre negli spogliatoi

45' L'ex Savona Rovido tenta il jolly di testa allo scadere del primo tempo, sfera che termina sul fondo alla destra di Ghizzardi.

41' D'ANTONI! CHE MAGIA DELL'ATTACCANTE DEL VADO! Conclusione imparabile per Boschini che strappa complimenti anche sulle tribune del Riboli

40' azione similare nell'altra metacampo, anche Addego Mobilio va a colpire la parte esterna della rete

39' Ha pareggiato il Gozzano contro il Fossano, ma con una sconfitta il Vado sarebbe comunque condannato alla retrocessione

37' Sbarbati fa tutto bene, tranne la conclusione, troppo d'interno davanti a Boschini: la sfera si appoggia sulla parte esterna della rete.

36' Taddei, Gulli, Catapano: scivola via bene la manovra rossoblu. Il cross del terzino destro è però leggermente troppo alto per Dagnino

34' Occasionissima Vado! Cross di Catapano ancora per D'Antoni, l'attaccante rossoblu viene murato in extremis!

29' IL VANTAGGIO DELLA LAVAGNESE! Grandissimo gol di Solinas che di mancino infila Ghizzardi sul palo lungo

26' Ancora ottimo lavoro di Sbarbati che si defila sulla sinistra. Cross al bacio per l'accorrente Gulli, ma la conclusione termina alta da posizione favorevolissima

25' CANTATORE! PAREGGIO DELLA LAVAGNESE! Troppo solo il numero 4 bianconero. Ghizzardi è fantastico a respingere la prima conclusione, ma sul tap in nulla ha potuto per evitare il pareggio.

20' il primo giallo è per D'Orsi della Lavagnese

18' dagli altri campi arrivano brutte notizie da Gozzano, con il Fossano in vantaggio. Perde invece il Borgosesia in casa contro la Caronnese.

14' si rivede il Vado davanti, angolo guadagnato da un ottimo Sbarbati, Nulla di fatto dalla bandierina

10' Il Vado tatticamente cambia ancora scendendo in campo con il 4-3-1-2. Davanti a Ghizzardi Catapano, Taddei, Strumbo e Lorenzo Casazza, Bernardini davanti alla difesa con Dagnino e Gulli mezz'ali. Boiga alle spalle di Sbarbati e D'Antoni.

10' Solinas in gol, ma il pareggio viene annullato per posizione irregolare

5' D'ANTONI! VADO IN VANTAGGIO! Perfetto cross di Sbarbati che il numero 9 devia in porta. Subito rossoblu davanti

3' dalla bandierina ancora Taddei, respinge la difesa di casa

2' calcio di punizione di Taddei, subito proteste per un presunto tocco di mano in area bianconera

1' si parte!

Primo tempo

LAVAGNESE: Boschini, Oneto, Orlando, Cantatore, Bacigalupo G., Rossini, Rovido, Basso, Solinas, Addiego, D'Orsi.

A disposizione: Bova, Profumo, Di Vittorio, Cito, Lauro, Scorza, Oggianu, Picasso

Allenatore: Masitto.

VADO: Ghizzardi, Catapano, Casazza, Bernardini, Strumbo, Gulli, Sbarbati, Taddei, D'Antoni, Boiga, Dagnino.

A disposizione: Anselmo, Pedalino, Barbetta, Piu, Bagicalupo A., Saccà, Lipani, Favara.

Allenatore: Francomacaro

Arbitro: Cardella di Torre del Greco

Assistenti: Fabrizi di Frosinone e Messina di Cassino