Calcio, Serie D. Ultimo strappo playoff, la Sanremese al match decisivo con il Legnano

Archiviata la volata per il primo posto, con la matematica promozione in Serie C raggiunta dal Gozzano ad Imperia, la Serie D ha ancora gli ultimi verdetti da emettere nei prossimi 180 minuti in campo.

Detto della volata salvezza, con il Vado a un passo dalla retrocessione matematica (CLICCA QUI), rimane sostanzialmente ancora un posto vacante per i prossimi playoff. Molto, se non tutto, passerà infatti dallo scontro diretto tra Legnano e Sanremese, due realtà che hanno illuminato per gioco, qualità e risultati l'intero girone di ritorno.

Un test probante per la squadra di Matteo Andreoletti, l'ennesimo, ma i biancazzurri (pur avendo dimostrato di non saper speculare sul risultato) avranno dalla loro due risultati su tre per difendere il quinto posto.

Sugli altri campi ci sarà davvero poco da segnalare, con tanti incroci tra squadre che non hanno più obiettivi di sorta. L'Imperia sarà di scena a Saluzzo, ma i nerazzurri vorranno tornare in riviera con i tre punti, assenti ingiustificati da ormai 9 turni.

