Calciomercato, Vadese. Sono addirittura 23 le conferme ufficializzate dagli azzurrogranata

La nota azzurrogranata:

Non poteva che ripartire dalle riconferme il mercato della Vadese Calcio. “Ventitré riconferme sono un segnale importantissima per la nostra società.” “Ritrovare ventitré giocatori che palesano la volontà di rimanere in rosa per riprendere il percorso interrotto dalla pandemia, è per noi il segnale di conferma dell’ottimo lavoro svolto da mister Tony Saltarelli in sinergia e sintonia con la dirigenza societaria e i giocatori”

Nei prossimo giorni sarà proprio mister Saltarelli, in veste di direttore generale, a presentare i nuovi innesti.

Di seguito l’elenco dei giocatori riconfermati: Jacopo Provato, Stefano Ceraolo, Aldo Venneri, Giuseppe Appice, Christian Pulina, Andrea Enzi , Matteo Marchi, Francesco Scimemi , Daniele Suetta, Davide Mandaliti, Matteo Rebottaro, Cosimo Giannone, Fabio Cavalleri. Niccolò Enrile, Ruben Tona, Mirko Quaglia, Alessio Salis, Gianluca Sala, Lorenzo Crocilla, Fabio Brondo, Daniel Berardi, Simone Brando, Federico Signori.