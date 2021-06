Basket femminile, scatta l'avventura europea dell'Italia di coach Lino Lardo: alle 17 c'è la Serbia

Sono in tutto 16 le squadre che scenderanno in campo, tra Valencia (sede delle partite dell'Italia) e Strasburgo, per conquistare oltre al titolo continentale anche l'accesso al torneo di qualificazione per i mondiali 2022: l'obiettivo primario delle ragazze di coach Lardo sarà infatti proprio quello di strappare il pass per poi giocarsi la possibilità di volare in Australia, sede del torneo iridato.