Calcio. Nè troppo caldo nè troppo buio, Ligorna - Cairese non inizierà oltre le 18

Fino alla tarda serata di ieri stavano proseguendo febbrili i contatti tra il Comitato Regionale Ligure e le società finaliste per trovare un orario ad hoc per la disputa di Ligorna - Cairese, il match che decreterà il nome del club vincitore del campionato di Eccellenza e che, conseguentemente, avrà il diritto a iscriversi al prossimo torneo di Serie D.

L'idea di base è una: trovare un punto di equilibrio per evitare le alte temperature di fine giugno e un quantitativo minimo di luce solare che possa garantire la regolare disputa del match.

Le nuovi torri faro a led del Chittolina, non risulterebbero infatti ancora omologate, data la recentissima installazione, motivo per cui la partita non potrà essere disputata in orario serale.

Nel caso la partita dovesse arrivare ai calci di rigore, e mantenendo un margine per eventuali ritardi, servirebbero almeno tre ore di luce naturale garantita per affrontare l'incontro senza ansie di sorta, motivo per cui è stato individuato come limite orario quello delle 18:00 (a stamane l'opzione più probabile sono le 17:30).

Le alternative Celle Ligure e Arenzano a ieri non erano ancora del tutto tramontate, ma il Chittolina, in attesa della ratifica odierna sul comunicato federale, resta l'opzione maggiormente quotata.