Boniperti ad Alassio, sul filo dei ricordi: quando la Città del Muretto celebrava la Gloriosa Juventus

Anche i tifosi juventini di Alassio piangono la scomparsa di Giampiero Boniperti, storico ex calciatore ed ex presidente della Juventus

Gli appassionati bianconeri specialmente delle passate generazioni ricordano la presenza in Alassio di Boniperti, arrivato nel settembre del 1982 per ricevere il premio "La Cappelleta d'Oro" dalle mani dell'allora presidente del sodalizio juventino alassino Giancarlo Quadrelli. La cerimonia della consegna del riconoscimento si svolse sulla terrazza dell'Hotel Diana, in presenza del mitico Felice Placido Borel detto "Farfallino" (scopritore del giovane calciatore Boniperti negli anni dopo la seconda guerra mondiale), di Carlo Tomagnini, del sindaco Giuseppe Cassarino e di numerosi tifosi.

La giornata in onore di Boniperti si concluse con una festosa cena al ristorante del Circolo Nautico al Mare, gustando i piatti del blasonato chef Piero Fenili.

"A parte la sua signorile simpatia - ricorda Giancarlo Quadrelli - Giampiero Boniperti è stato un grande presidente, ma soprattutto un grande giocatore che fece parte della gloriosa Juventus con Omar Sivori e John Charles, quando il calcio era passione al 100% e i calciatori facevano altrettanto la loro parte con il loro attaccamento alla squadra, senza presenza di intermediari, procuratori, sponsor ecc...".