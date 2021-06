Calcio, Imperia: le ultime convocazioni per Lupo, al Ciccione domani c'è la Castellanzese

Ultima di campionato al ‘Ciccione’ per l’Imperia che ospita la Castellanzese, seconda della classe. Il fischio d’inizio è previsto per domani alle ore 16:00, ad opera della signora Graziella Pirriatore, della sezione di Bologna, che sarà il primo fischietto ‘ in rosa ‘ ad Imperia, il terzo stagionale per i Dragoni. Sarà coadiuvata dai signori Andrea Lusetti, di Reggio Emilia, e Paolo Roselli, di Avellino.